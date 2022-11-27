Иранцы потребовали исключить Клинсманна из технической группы ФИФА. Немец обвинил Иран в «работе с судьями»

У члена технической группы ФИФА по изучению матчей чемпионата мира-2022 Юргена Клинсманна случился конфликт с Федерацией футбола Ирана.

Ранее Клинсманн высказал мнение, что Иран «работает с судьями». Немец добавил: «Это часть их культуры».

В ответ на такие слова иранская федерация потребовала исключить Клинсманна из технической группы ФИФА.

Клинсманн – чемпион мира 1990 года.

Иран во 2-м туре ЧМ-2022 победил Уэльс (2:0).

Тот матч судил Марио Эскобар из Гватемалы.

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