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    Иранцы потребовали исключить Клинсманна из технической группы ФИФА. Немец обвинил Иран в «работе с судьями»

    У члена технической группы ФИФА по изучению матчей чемпионата мира-2022 Юргена Клинсманна случился конфликт с Федерацией футбола Ирана.

    Ранее Клинсманн высказал мнение, что Иран «работает с судьями». Немец добавил: «Это часть их культуры».

    В ответ на такие слова иранская федерация потребовала исключить Клинсманна из технической группы ФИФА.

    • Клинсманн – чемпион мира 1990 года.
    • Иран во 2-м туре ЧМ-2022 победил Уэльс (2:0).
    • Тот матч судил Марио Эскобар из Гватемалы.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11965

      Вомбат 21 минуту назад

      Мало этого, надо было подать в международный суд. Клевета и оскорбление по национальному признаку - дело не шуточное.

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