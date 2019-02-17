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    Клинсман может возглавить клуб Бекхэма

    «Интер» из Майами проявляет интерес к бывшему главному тренеру сборной Германии Юргену Клинсманну, сообщил в твиттере независимый футбольный журналист Пэт Бенджамин.

    Ожидается, что клуб сделает официальное предложение 54-летнему специалисту в ближайшее время.

    Немец ранее уже работал в США: с 2011-го по 2016 год он возглавлял национальную команду этой страны.

    «Интер» – клуб экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Ожидается, что он начнет выступления в МЛС в 2020 году.

    Источник: Твиттер журналиста Пэта Бенджамина

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    17.02.2019 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 марта 2019, 20:57

      Когда нажимаешь на интер, переходишь по ссылке интера из Милана, где на тебя смотрит выпучевший глаза Спаллетти.

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