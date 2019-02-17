Клинсман может возглавить клуб Бекхэма

«Интер» из Майами проявляет интерес к бывшему главному тренеру сборной Германии Юргену Клинсманну, сообщил в твиттере независимый футбольный журналист Пэт Бенджамин.

Ожидается, что клуб сделает официальное предложение 54-летнему специалисту в ближайшее время.

Немец ранее уже работал в США: с 2011-го по 2016 год он возглавлял национальную команду этой страны.

«Интер» – клуб экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма. Ожидается, что он начнет выступления в МЛС в 2020 году.