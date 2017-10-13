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    Клинсманн может возглавить сборную Голландии

    Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн может возглавить национальную команду Голландии, где сменит Дика Адвоката. Данную информацию подтвердил футбольный агент Сантуш Верхулст.

    «Адвокат точно покинет сборную, это решено. Королевский футбольный союз уже ведет переговоры по поводу возможного назначения Юргена Клинсманна. На мой взгляд, это очень хороший кандидат для голландцев», – сказал Верхулст.

    Последним местом работы Клинсманна была сборная США, которую он возглавлял с 2011 по 2016 год.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.10.2017 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 13 октября 2017, 22:10

      Может встряхнет голландцев.

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