Клинсманн может возглавить сборную Голландии

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн может возглавить национальную команду Голландии, где сменит Дика Адвоката. Данную информацию подтвердил футбольный агент Сантуш Верхулст.

«Адвокат точно покинет сборную, это решено. Королевский футбольный союз уже ведет переговоры по поводу возможного назначения Юргена Клинсманна. На мой взгляд, это очень хороший кандидат для голландцев», – сказал Верхулст.

Последним местом работы Клинсманна была сборная США, которую он возглавлял с 2011 по 2016 год.