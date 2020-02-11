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  • Клинсманн подал в отставку с поста тренера «Герты». Он проработал менее трех месяцев

Клинсманн подал в отставку с поста тренера «Герты». Он проработал менее трех месяцев

11 февраля 2020, 13:40

Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн подал в отставку.

«Как главный тренер я нуждаюсь в доверии. Сплоченность и концентрация – наиболее важные элементы работы, особенно когда речь идет о борьбе за выживание. Если эти факторы не гарантируются, то я не могу раскрыть свой тренерский потенциал и выполнить свою работу.

После долгих раздумий я решил подать в отставку с поста главного тренера «Герты» и вернуться к своей изначальной долгосрочной роли в наблюдательном совете», – написал Клинсманн в своем фейсбуке.

«Герта» на своем сайте подтвердила увольнение Клинсманна.

  • Клинсманн возглавил «Герту» в конце ноября прошлого года.
  • Сейчас берлинцы идут на 14-м месте в Бундеслиге, отрыв от зоны переходных матчей – 6 очков.

Источник: фейсбук Юргена Клинсманна
Германия. Бундеслига Герта Клинсманн Юрген
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