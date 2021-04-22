Клинсманн: «Возглавить «Тоттенхэм»? В этой жизни возможно все»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Юрген Клинсманн не исключил, что может стать главным тренером лондонской команды.
«В этой жизни возможно все. Я никогда не думал, что буду возглавлять сборную Германии на чемпионате мира. Не думал, что буду работать в сборной США или «Баварии». Через пару месяцев посмотрим, кто в итоге будет тренером «Тоттенхэма», – сказал немец.
- Будучи футболистом, Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» с 1994-го по 1995-й год, а также в 1998-м году.
- Последним местом его работы была «Герта».
- Лондонский клуб в понедельник уволил Жозе Моуринью.
Источник: Goal.com