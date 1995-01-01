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    Клинсманн: «Возглавить «Тоттенхэм»? В этой жизни возможно все»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Юрген Клинсманн не исключил, что может стать главным тренером лондонской команды.

    «В этой жизни возможно все. Я никогда не думал, что буду возглавлять сборную Германии на чемпионате мира. Не думал, что буду работать в сборной США или «Баварии». Через пару месяцев посмотрим, кто в итоге будет тренером «Тоттенхэма», – сказал немец.

    • Будучи футболистом, Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» с 1994-го по 1995-й год, а также в 1998-м году.
    • Последним местом его работы была «Герта».
    • Лондонский клуб в понедельник уволил Жозе Моуринью.

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    Источник: Goal.com

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