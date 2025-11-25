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Рубин
Далер Кузяев
Статистика
€ 3 млн
Далер Кузяев - статистика
Рубин
15 января 1993 (33)
#14 | Полузащитник
177 см | 68 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Арсенал
0 : 0
25.11.2025
Рубин
1' - 90'
32'
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
3 : 3
22.10.2025
Ахмат
1' - 46'
Россия. Кубок, 5 тур
Рубин
0 : 1
30.09.2025
Зенит
59' - 90'
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