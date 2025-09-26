Введите ваш ник на сайте
  • Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»

Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»

Сегодня, 12:06
5

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Рубин».

– Что даст «Рубину» этот переход? И удивлены ли вы, что Кузяев, вернувшись в российский чемпионат, выбрал именно Казань?

– В принципе, не удивлeн. Я и говорил, что если он в Россию будет возвращаться, то ему нужно возвращаться к Рашиду Рахимову, потому что он у него в «Ахмате» начинал.

– А почему не в «Зенит»? Семак, хорошие условия, нужен игрок в середину.

– Как он уходил из «Зенита» – ему туда дорога закрыта, даже если Семак захочет. Потому что его упрашивали, он нужен был, он был ведущий игрок. И, может быть, они потом бы не делали такие дорогие приобретения, как Жерсон, потому что он уже и играл, и хороший игрок. А ему захотелось с отцом, который там тоже большое влияние имеет, видите ли попробовать себя в Европе и выйти из зоны комфорта.

  • 24 сентября 32-летний Кузяев перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
  • Футболист выступал за «Зенит» в 2017–2023 годах, откуда перешел в «Гавр».

Еще по теме:
Пономарев отреагировал на переход Кузяева в «Рубин» 2
Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»
Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ» 8
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Кузяев Далер Бубнов Александр
Semenycch
1758878357
Не понятные поступки Далера. Начинаешь сомневаться в его интеллектуальных способностях.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1758878629
Уйдя из Зенита Далер остановился в развитии и карьера пошла на спад. А мог бы ещё в Зените пару лет отыграть на высшем уровне. Гыгыгы
Ответить
Вомбат
1758879982
Вообще-то Бомбардир должен был вспомнить, что неделю назад Кузяев проходил медосмотр в ЦСКА и по итогам оного не был взят. Хотя контракт был уже готов и нуждался только в визе медицинской службы ЦСКА. Но у Бомбардира плохая память. Целую неделю в ней новости не держатся.
Ответить
Пригожин Женя
1758880274
а ЗАЧЕМ КУЗЯЕВУ ПЕРЕХОДИТЬ В ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА?
Ответить
