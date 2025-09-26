Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Рубин».

– Что даст «Рубину» этот переход? И удивлены ли вы, что Кузяев, вернувшись в российский чемпионат, выбрал именно Казань?

– В принципе, не удивлeн. Я и говорил, что если он в Россию будет возвращаться, то ему нужно возвращаться к Рашиду Рахимову, потому что он у него в «Ахмате» начинал.

– А почему не в «Зенит»? Семак, хорошие условия, нужен игрок в середину.

– Как он уходил из «Зенита» – ему туда дорога закрыта, даже если Семак захочет. Потому что его упрашивали, он нужен был, он был ведущий игрок. И, может быть, они потом бы не делали такие дорогие приобретения, как Жерсон, потому что он уже и играл, и хороший игрок. А ему захотелось с отцом, который там тоже большое влияние имеет, видите ли попробовать себя в Европе и выйти из зоны комфорта.