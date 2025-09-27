Кузяев ответил на вопрос о возвращении в «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев после первого матча за казанцев в 10-м туре РПЛ с «Локомотивом» (0:1) высказался о возможном переходе в «Зенит».

– Варианта с «Зенитом» не было?

– С «Зенитом» мы в хороших отношениях, общались все время, пока я был во Франции. Но сейчас я оказался в «Рубине» и очень счастлив.

– «Рубин» может бороться за что‑то серьезное? Топ‑6?

– Я очень много пропустил, у меня сейчас цель – набрать кондиции. Проект «Рубина» действительно амбициозный, думаю, что нам по силам достичь больших целей.