Рахимов рассказал о травме Кузяева в 3-м матче за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что полузащитник команды Далер Кузяев сломал нос в матче с «Крыльями Советов». Казанцы одержали домашнюю победу со счетом 2:0.

На 35‑й минуте встречи Кузяев столкнулся с хавбеком гостей Михайло Баньяцем. В перерыве россиянина заменил Велдин Ходжа.

– Победу легкой не назвать?

– А какие вообще победы в нашем чемпионате бывают легкими? До нас играли «Акрон» с «Зенитом», заканчивают вничью со счетом 1:1, легкой победы нет.

Сегодня победа у нас не могла быть легкой. Если посмотреть на результаты Самары, то они и в Москве с «Локомотивом» брали очки, и дома брали очки. Это опытная команда, я был уверен, что будет не легкая игра. Хотя нужно отдать должное, что по первому тайму мы практически ничего не дали создать сопернику. Были очень хороших три‑четыре эпизода, когда можно было уже решать в первом тайме.

Второй тайм начали достаточно уверенно, забили очень хороший мяч. После этого у нас было еще несколько эпизодов, которые мы не смогли довести до логического завершения. Затем позволили «Крыльям» создать один момент, если бы он закончился голом, то началась бы нервотрепка. Но считаю, что мы заслужили победу.

– Неприятное столкновение Далера Кузяева. Есть информация по его состоянию?

– К сожалению, он потерялся, в перерыве не понимал, что происходит. По‑моему, ему сломали нос.