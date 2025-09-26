Ловчев оценил трансфер Кузяева в «Рубин»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о трансфере Далера Кузяева в «Рубин».

– Как вы оцените трансфер Кузяева в «Рубин»?

– Ему нужно набрать форму. Играть он умеет, это без сомнений. Он не звезда первого плана, но надежный игрок. Он долго не играл, ему надо набрать форму, для «Рубина» это хорошее приобретение.

Думаю, он и в сборную может вернуться. Если нас будут возвращать в международные турниры, то Кузяев поможет сборной, он квалифицированный игрок.