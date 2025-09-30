Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер Далера Кузяева в «Рубин».

– Вас шокировал выбор Кузяева?

– Я позвонил спортивному директору «Ахмата». Руслан Газзаев сказал, что «Ахмат» никогда не претендовал на Кузяева, никогда не делал ему никаких предложений.

– А как было на самом деле?

– Газзаев хорошо общается с отцом Кузяева, поэтому в дружеской беседе прозвучал вопрос о возможности попадания в состав. Но у «Ахмата» нет нужды в Кузяеве, эта позиция переполнена.

Учитывая, что Далера хорошо знает Черчесов, и у него был опыт выступления в «Ахмате», клуб не отказал бы Кузяеву. Но он точно не нужен им сегодня.

– Мы не знаем, в каком сейчас состоянии Кузяев, но мы чувствуем, что «Ахмат» хочет сделать следующий шаг. Как будто этот шаг – Кузяев.

– Это не Кузяев. Там есть хорошие и сильные игроки для чемпионата России.