  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»

Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»

Сегодня, 01:23
1

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер Далера Кузяева в «Рубин».

– Вас шокировал выбор Кузяева?

– Я позвонил спортивному директору «Ахмата». Руслан Газзаев сказал, что «Ахмат» никогда не претендовал на Кузяева, никогда не делал ему никаких предложений.

– А как было на самом деле?

– Газзаев хорошо общается с отцом Кузяева, поэтому в дружеской беседе прозвучал вопрос о возможности попадания в состав. Но у «Ахмата» нет нужды в Кузяеве, эта позиция переполнена.

Учитывая, что Далера хорошо знает Черчесов, и у него был опыт выступления в «Ахмате», клуб не отказал бы Кузяеву. Но он точно не нужен им сегодня.

– Мы не знаем, в каком сейчас состоянии Кузяев, но мы чувствуем, что «Ахмат» хочет сделать следующий шаг. Как будто этот шаг – Кузяев.

– Это не Кузяев. Там есть хорошие и сильные игроки для чемпионата России.

  • 32-летний Кузяев был свободным агентом после летнего ухода из «Гавра».
  • С «Рубином» он подписал контракт до 2026 года и взял 14-й игровой номер.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат Кузяев Далер Гурцкая Тимур
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1759185633
не помешает Рубину
Ответить
