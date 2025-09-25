Введите ваш ник на сайте
Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»

Сегодня, 20:27

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер Далера Кузяева в «Рубин».

«Наверное, это хорошее решение. И решение точно его. Потому что я знаю, что Кузяева приглашали и в «Ахмат».

Другое дело, что ему нужно все начинать заново. Заново показывать, что он игрок хорошего уровня.

В «Рубине» достаточно много футболистов высокой квалификации. Нужно выдержать конкуренцию и показать свой уровень в чемпионате России. Мне кажется, это все‑таки усиление», – сказал Семин.

  • 32-летний Кузяев был свободным агентом после летнего ухода из «Гавра».
  • С «Рубином» он подписал контракт до 2026 года и взял 14-й игровой номер.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузяев Далер Семин Юрий
