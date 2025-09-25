Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер Далера Кузяева в «Рубин».
«Наверное, это хорошее решение. И решение точно его. Потому что я знаю, что Кузяева приглашали и в «Ахмат».
Другое дело, что ему нужно все начинать заново. Заново показывать, что он игрок хорошего уровня.
В «Рубине» достаточно много футболистов высокой квалификации. Нужно выдержать конкуренцию и показать свой уровень в чемпионате России. Мне кажется, это все‑таки усиление», – сказал Семин.
- 32-летний Кузяев был свободным агентом после летнего ухода из «Гавра».
- С «Рубином» он подписал контракт до 2026 года и взял 14-й игровой номер.
Источник: «Матч ТВ»