Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Губочан стал футболистом «Трабзонспора»

Защитник французского «Марселя» Томаш Губочан перешел в турецкий «Трабзонспор». Словак пополнил команду на правах аренды, которая будет длиться в течение нынешнего сезона. За нее туркам пришлось заплатить 250 тысяч евро.

Губочан известен российским болельщикам по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». В нашей стране защитник играл с 2008 по 2016 годы.

За «Марсель» в течение прошлого и нынешнего евросезонов словак провел 17 матчей. В активе футболиста 46 встреч за национальную сборную.