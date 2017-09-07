Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Губочан стал футболистом «Трабзонспора»

    Защитник французского «Марселя» Томаш Губочан перешел в турецкий «Трабзонспор». Словак пополнил команду на правах аренды, которая будет длиться в течение нынешнего сезона. За нее туркам пришлось заплатить 250 тысяч евро.

    Губочан известен российским болельщикам по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». В нашей стране защитник играл с 2008 по 2016 годы.

    За «Марсель» в течение прошлого и нынешнего евросезонов словак провел 17 матчей. В активе футболиста 46 встреч за национальную сборную.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11