«Трабзонспор» начал переговоры по аренде экс-защитника «Зенита» Губочана

Защитник «Марселя» Томаш Губочан близок к переходу в «Трабзонспор» на правах аренды. О начале переговоров сообщил турецкий отдел ресурса beIN SPORTS.

Ожидается, что арендный контракт 31-летнего словака будет рассчитан до июня 2018 года.

Губочан перешел в «Марсель» в июле 2016 года из московского «Динамо» за 1,2 миллиона евро. С февраля 2008 год по август 2014 Губочан выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба защитник дважды становился чемпионов России и обладателем Суперкубка страны, по одному разу – Кубка России и Суперкубка УЕФА.