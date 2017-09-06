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    «Трабзонспор» начал переговоры по аренде экс-защитника «Зенита» Губочана

    Защитник «Марселя» Томаш Губочан близок к переходу в «Трабзонспор» на правах аренды. О начале переговоров сообщил турецкий отдел ресурса beIN SPORTS.

    Ожидается, что арендный контракт 31-летнего словака будет рассчитан до июня 2018 года.

    Губочан перешел в «Марсель» в июле 2016 года из московского «Динамо» за 1,2 миллиона евро. С февраля 2008 год по август 2014 Губочан выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба защитник дважды становился чемпионов России и обладателем Суперкубка страны, по одному разу – Кубка России и Суперкубка УЕФА.

    Источник: beIN SPORTS

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    06.09.2017 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6933

      mamba9090909 7 сентября 2017, 12:01

      Губочан игрок Марселя. В Марсель он перешёл из Динамо. Логичнее писать - Защитник Марселя, экс защитник "Динамо"............ Или вы хотите всю родословную Губочана вспомнить? Так начинайте тогда с "Жилина".

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 сентября 2017, 00:18

      в турции можно уже создавать филиал зенита

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