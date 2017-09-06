«Трабзонспор» начал переговоры по аренде экс-защитника «Зенита» Губочана

Губочан игрок Марселя. В Марсель он перешёл из Динамо. Логичнее писать - Защитник Марселя, экс защитник "Динамо"............ Или вы хотите всю родословную Губочана вспомнить? Так начинайте тогда с "Жилина".
Защитник «Марселя» Томаш Губочан близок к переходу в «Трабзонспор» на правах аренды. О начале переговоров сообщил турецкий отдел ресурса beIN SPORTS.
Ожидается, что арендный контракт 31-летнего словака будет рассчитан до июня 2018 года.
Губочан перешел в «Марсель» в июле 2016 года из московского «Динамо» за 1,2 миллиона евро. С февраля 2008 год по август 2014 Губочан выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба защитник дважды становился чемпионов России и обладателем Суперкубка страны, по одному разу – Кубка России и Суперкубка УЕФА.