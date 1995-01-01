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    Губочан: «Было бы хорошо завершить карьеру в России»

    Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан, признался, что хочет вернуться в РПЛ.

    – Для вас есть разница, на каком уровне или в каком чемпионате продолжить карьеру?

    – Особой нет. Главным будет возможность получить удовольствие от футбола. Сколько мне осталось играть не знаю, но год на хорошем уровне точно можно провести. А если он окажется заключительным – это тоже нормально.

    – Сами ищите варианты?

    – Агент этим занимается. Пока ничего конкретного нет, но я ему доверяю – он что-нибудь найдет.

    – А если это будет российский клуб?

    – Моя карьера за пределами Словакии началась именно в России. И было бы очень хорошо, если бы в РПЛ ее и завершил. Так что открыт любым предложениям из премьер-лиги.

    – За «Зенитом» продолжаете следить?

    – Конечно! Очень порадовался весной, когда он стал чемпионом. Знаю, что и новый сезон ребята начали с двух побед. И делят 1-2 место с «Уралом».

    – В свое время вы и в московском «Динамо» поиграли.

    – Если хочу узнать побольше новостей о российском чемпионате, звоню Вите Файзулину. Он больше меня матчей премьер-лиги смотрит. Хотя и сам следить стараюсь по интернету.

    • Последние три года Губочан принадлежал «Марселю».
    • Сейчас он свободный агент и тренируется в составе «Жилины».
    • В составе «Зенита» Томаш выступал с 2008 по 2014-й.
    • За «Динамо» словак играл в период с 2014 по 2016 год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1997

      Evgeni1952 3 минуты назад

      Конечно - где же еще такие бабки платят.

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