Губочан: «Было бы хорошо завершить карьеру в России»

Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан, признался, что хочет вернуться в РПЛ.

– Для вас есть разница, на каком уровне или в каком чемпионате продолжить карьеру?

– Особой нет. Главным будет возможность получить удовольствие от футбола. Сколько мне осталось играть не знаю, но год на хорошем уровне точно можно провести. А если он окажется заключительным – это тоже нормально.

– Сами ищите варианты?

– Агент этим занимается. Пока ничего конкретного нет, но я ему доверяю – он что-нибудь найдет.

– А если это будет российский клуб?

– Моя карьера за пределами Словакии началась именно в России. И было бы очень хорошо, если бы в РПЛ ее и завершил. Так что открыт любым предложениям из премьер-лиги.



– За «Зенитом» продолжаете следить?

– Конечно! Очень порадовался весной, когда он стал чемпионом. Знаю, что и новый сезон ребята начали с двух побед. И делят 1-2 место с «Уралом».

– В свое время вы и в московском «Динамо» поиграли.

– Если хочу узнать побольше новостей о российском чемпионате, звоню Вите Файзулину. Он больше меня матчей премьер-лиги смотрит. Хотя и сам следить стараюсь по интернету.