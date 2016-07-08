Орещук: «Динамо» не будет покупать игрока на замену Губочану»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал комментарий по поводу перехода защитника Томаша Губочана в «Марсель», отметив, что клуб остался доволен суммой полученной компенсации. Тем не менее точные цифры функционер называть не стал. Отметим, ранее СМИ сообщили, что трансфер 30-летнего словака обойдется провансальцам в полтора миллиона евро.

«Томаш Губочан был ведущим игроком «Динамо». Жалко, что он нас покинул. Можем пожелать ему только удачи. Безусловно, это потеря для команды. Все предложения, которые нам поступали, были одинаковые. Почему Губочан выбрал именно «Марсель», нужно спрашивать у самого игрока. Сумму трансфера называть не буду – это секрет. Могу сказать, что клуб остался доволен.

Мы были готовы к уходу Губочана. Никого на его место приобретать не будем. У нас есть трое опытных защитников – Себастьян Хольмен, Дмитрий Белоруков, Владимир Рыков, и двое молодых ребят – Никита Калугин и Антон Иванов. «Динамо» есть на кого опереться», – сказал Орещук.