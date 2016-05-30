Губочан и Дюрица попали в окончательную заявку Словакии на Евро-2016

Стал известен состав, в котором сборная Словакии отправится на чемпионат Европы. Отметим, что в окончательную заявку словаков вошли два представителя российского чемпионата: защитники Ян Дюрица («Локомотив») и Томаш Губочан («Динамо»).

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Матуш Козачик («Виктория»), Ян Муха («Слован»), Ян Новота («Рапид»).

Защитники: Ян Дюрица («Локомотив»), Норберт Дьембер («Рома»), Томаш Губочан («Динамо»), Петер Пекарик («Герта»), Корнел Салата («Слован»),Мартин Шкртел («Ливерпуль»), Милан Шкриньяр (Сампдория), Душан Швенто («Кельн»).

Полузащитники: Ондрей Дуда («Легия»), Ян Грегуш («Яблонец»), Марек Хамшик(«Наполи»), Патрик Грошовски («Виктория»), Юрай Куцка («Милан»), Роберт Мак (ПАОК), Виктор Печовски («Жилина»), Мирослав Стох («Бурсаспор»), Владимир Вайсс («Аль-Гарафа»)/

Нападающие: Михал Дюриш («Виктория»), Адам Немец («Виллем II»), Станислав Шестак («Ференцварош»).