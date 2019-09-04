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    Губочан стал игроком «Омонии»

    Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан подписал контракт с «Омонией» из Никосии.

    Соглашение словака с кипрским клубом рассчитано на один сезон.

    Ранее Губочан заявлял, что хочет завершить карьеру в РПЛ.

    • Последние три года Губочан принадлежал «Марселю».
    • В составе «Зенита» Томаш выступал с 2008 по 2014-й.
    • За «Динамо» словак играл в период с 2014 по 2016 год.

    Источник: Официальный сайт «Омонии»

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