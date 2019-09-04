Губочан стал игроком «Омонии»

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан подписал контракт с «Омонией» из Никосии.
Соглашение словака с кипрским клубом рассчитано на один сезон.
Ранее Губочан заявлял, что хочет завершить карьеру в РПЛ.
- Последние три года Губочан принадлежал «Марселю».
- В составе «Зенита» Томаш выступал с 2008 по 2014-й.
- За «Динамо» словак играл в период с 2014 по 2016 год.
ΟΜΟΝΟΙΑ ο Tomas Hubocan!— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) September 4, 2019
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