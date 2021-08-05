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Томаш Губочан
Статистика
Томаш Губочан - статистика
Завершил карьеру
17 сентября 1985 (41), Жилина
#15 | Защитник
183 см | 74 кг
Словакия
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Россия. Кубок 2008/2009
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Суперкубок России 2008
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Омония
1 : 0
05.08.2021
Флора
1' - 90'
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