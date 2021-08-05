Статистика по турнирам

Словакия. Найк Лига 2024/2025 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи 2015 Лига Европы 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Matchworld Cup 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Суперкубок России 2012 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи 2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Суперкубок России 2008 Товарищеские матчи 2008