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    Томаш Губочан - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Томаш
    Фамилия Губочан
    Состав Без клуба
    Родной город Жилина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2021 1' -89' Омония (Никосия) 1:0 Флора (Таллин)
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