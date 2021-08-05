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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Флора
Омония - Флора: обзор матча 05 августа 2021
Омония
05.08.2021, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Флора
12'
М. Ционис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Омония - Флора
86'
Желтая карточка
М. Кууск
Замена
Кико
️️️️
М. Ционис
80'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Щепович
80'
80'
Замена
К. Калласте
️️️️
М. Лукка
75'
Замена
Р. Аллику
️️️️
С. Зенев
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Л. Лоизу
64'
62'
Замена
М. Поом
️️️️
М. Соометс
ГОЛ! 1:0!
М. Ционис
Пас отдал
Я. Лецяск
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
4
Марко Лукка
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Омония
1
Костас Панайи
ВР
5
Кико
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Флора
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
23
Хенри Валья
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
3-2-5
1
Фабиано
26
Лецяск
26
Ланг
15
Губочан
4
Шеху
16
Гомес
11
Ботик
44
Щепович
75
Лоизу
10
Ционис
42
Дискеруд
3-4-3
38
Игонен
24
Пюрг
2
Кууск
2
Лиландер
14
Васильев
10
Миллер
15
Саппинен
8
Соометс
8
Оямаа
20
Зенев
4
Лукка
10
Ционис
5
Кико
5
Кико
10
Ционис
75
Лоизу
13
Папулис
13
Папулис
75
Лоизу
44
Щепович
9
Какулис
9
Какулис
44
Щепович
4
Лукка
25
Калласте
25
Калласте
4
Лукка
8
Соометс
20
Поом
20
Поом
8
Соометс
20
Зенев
9
Аллику
9
Аллику
20
Зенев
Остались в запасе
Омония
Флора
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Омония - Флора
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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