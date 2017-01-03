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    Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»

    Бывший руководитель департамента детского и юношеского футбола «Зенита» Арно Пайперс вернулся в «Флору». Он занял должность главного тренера команды. Пайперс уже имеет опыт работы на этой должности – он работал в эстонском клубе с 2000 по 2004 год.

    «Я рад вернуться в клуб спустя почти 13 лет, хотя был удивлен, когда ко мне обратились с такой просьбой. Перед тем как согласиться, я попросил два месяца, чтобы все обдумать. Радует, что клуб сохранил структуру, уделяет внимание молодежи, а также создал прочный фундамент для движения вперед», – приводит слова Пайперса пресс-служба клуба.

    Стоит отметить, что Пайперс работал в «Зените» с конца 2008 по февраль 2010 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 08:54
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