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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Флора - Омония
Флора - Омония: обзор матча 10 августа 2021
Флора
10.08.2021, вторник, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Омония
48'
Р. Саппинен
88'
Р. Саппинен
43'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флора - Омония
Пенальти не реализован!
С. Рейнкорт
ГОЛ!
Э. Юсте
4:4
ГОЛ!
Р. Аллику
4:3
Пенальти не реализован!
А. Ланг
Пенальти не реализован!
М. Лукка
ГОЛ!
П. Псалтис
3:3
ГОЛ!
М. Лиландер
3:2
ГОЛ!
С. Зенев
2:2
ГОЛ!
Ф. Папулис
1:2
ГОЛ!
Х. Оямаа
1:1
ГОЛ!
Ж. Гомес
0:1
Вторая желтая
М. Кууск
120'
+2
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
Р. Саппинен
109'
106'
Замена
️️️️
А. Шеху
Желтая карточка
Х. Оямаа
100'
Желтая карточка
М. Соометс
92'
ГОЛ! 2:1!
Р. Саппинен
88'
85'
Желтая карточка
Фабиано
Желтая карточка
Р. Аллику
85'
85'
Замена
П. Псалтис
️️️️
Л. Лоизу
Замена
М. Лукка
️️️️
К. Калласте
83'
81'
Желтая карточка
Кико
81'
Замена
Э. Юсте
️️️️
Кико
Желтая карточка
К. Калласте
78'
Замена
М. Соометс
️️️️
М. Поом
77'
Замена
Р. Аллику
️️️️
М. Миллер
77'
Желтая карточка
М. Кууск
73'
Желтая карточка
К. Васильев
69'
Желтая карточка
М. Поом
66'
63'
Желтая карточка
А. Какулис
52'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Э. Ботик
ГОЛ! 1:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
М. Лиландер
48'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Какулис
Пас отдал
Л. Лоизу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
44
Марко Щепович
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Флора
26
Кристо Хуссар
ПЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
4
Марко Лукка
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
17
Парис Псалтис
ПЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
4-4-2
38
Игонен
2
Лиландер
2
Кууск
25
Калласте
24
Пюрг
20
Поом
14
Васильев
15
Саппинен
10
Миллер
8
Оямаа
20
Зенев
3-2-5
1
Фабиано
26
Ланг
5
Панайоту
5
Кико
4
Шеху
16
Гомес
44
Щепович
75
Лоизу
10
Ционис
42
Дискеруд
11
Ботик
20
Поом
8
Соометс
8
Соометс
20
Поом
25
Калласте
4
Лукка
4
Лукка
25
Калласте
15
Саппинен
11
Рейнкорт
11
Рейнкорт
15
Саппинен
10
Миллер
9
Аллику
9
Аллику
10
Миллер
75
Лоизу
17
Псалтис
17
Псалтис
75
Лоизу
5
Кико
6
Юсте
6
Юсте
5
Кико
11
Ботик
13
Папулис
13
Папулис
11
Ботик
Остались в запасе
Флора
Омония
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
1
Костас Панайи
ВР
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Флора - Омония
7
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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