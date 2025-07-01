Введите ваш ник на сайте
Томаш Губочан
Трансферы
Томаш Губочан - трансферы
Завершил карьеру
17 сентября 1985 (40), Жилина
#15 | Защитник
183 см | 74 кг
Словакия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Жилина
Завершил
Завершил
06.09.23 / 01.07.25
Кармиотисса
Жилина
Свободный агент
10.07.22 / 06.09.23
Омония
Кармиотисса
Свободный агент
04.09.19 / 10.07.22
Марсель
Омония
Свободный агент
07.09.17 / 30.06.18
Марсель
Трабзонспор
Аренда 250 тыс €
07.07.16 / 04.09.19
Динамо
Марсель
1,20 млн €
29.08.14 / 07.07.16
Зенит
Динамо
8 млн €
12.02.08 / 29.08.14
Жилина
Зенит
4 млн €
