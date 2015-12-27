Губочан и Самба могут оказаться в «Лацио»

Защитник «Динамо» Томаш Губочан может перебраться в Италию, где к нему проявляет интерес «Лацио». Игли Таре, занимающий пост спортивного директора римского клуба, наводил справки относительно словака, трансферная стоимость которого равняется шести миллионам евро.

Одноклубник Губочана Кристофер Самба также может продолжить карьеру в составе «Лацио». Римлянам предложены услуги конголезца, равно как «Наполи» и «Фиорентине». Переход Самба может обойтись клубам не более, чем в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Губочан принял участие в 16-ти играх Премьер-лиги. Самба на данный момент не выходит на поле по причине межпозвоночной грыжи.