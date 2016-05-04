Погребняк и Губочан больше не сыграют в этом сезоне

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк и защитник московского клуба Томаш Губочан, вероятно, не помогут своей команде в оставшихся матчах этого сезона.

Сообщается, что Губочан повредил пятку в матче 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1) и в связи с этим может не поехать со сборной Словакии на чемпионат Европы.

Что касается Погребняка, то он получил надрыв икроножоной мышцы в матче 26-го тура против «Амкара». Напомним, в той игре форвард «Динамо» был заменен уже на пятой минуте.