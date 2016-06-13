Губочан сможет принять участие в игре против сборной России

Защитник сборной Словакии Томаш Губочан сможет принять участие в поединке второго тура группового раунда Евро-2016 против России. По словам главного тренера словаков Яна Козака, игрок «Динамо» тренируется безо всяких ограничений. Напомним, матч Россия – Словакия состоится в среду 15-го июня.

«Губочан тренировался наравне с остальными. Он не смог сыграть в первом матче, однако ко встрече с Россией он подойдет во всеоружии.

Наш состав, скорее всего, претерпит изменения по сравнению с игрой против Уэльса (1:2). Ясность настанет после ближайших тренировок», – приводит слова Козака TVnoviny.