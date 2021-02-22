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  • Губочан: «Конфликт Денисова с руководством «Зенита» разбил душу команды»

Губочан: «Конфликт Денисова с руководством «Зенита» разбил душу команды»

22 февраля 2021, 12:52
8

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал, как повлияла на петербургскую команду ситуация с недовольством Игоря Денисова зарплатами легионеров в 2012 году.

- Роман Широков до сих пор сокрушается, что «Зениту» не удалось три, четыре раза подряд стать чемпионом России и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ваша позиция?

– Я тоже так думаю. Если бы Спаллетти остался в команде, мы могли бы выйти еще на более высокий уровень, но, увы, после поражения дома от «Боруссии» Спаллетти завершил работу в «Зените». Обыграй мы Дортмунд, судьба «Зенита», возможно, пошла бы по другому сценарию.

– Есть мнение, что закат эпохи Спаллетти начался после конфликта Игоря Денисова с руководством клуба. А конфликт этот возник из-за разницы зарплат пришедших накануне Халка и Витселя и отечественных футболистов. Что тогда происходило в коллективе?

– Теплую командную атмосферу, я бы сказал, душу, та ситуация действительно разбила. Вскрылись накопившиеся внутренние проблемы.

Мне кажется, нам не помогли медиа: СМИ раздули историю, которая должна была остаться внутри коллектива. Новости, публичные разборки – все это не могло не сказаться на игре «Зенита». Повторюсь, не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего.

  • Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год.
  • Денисова за требование увеличить зарплату сначала перевели в молодежный состав, а затем продали.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Губочан Томаш
Комментарии (8)
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raritet
1613992326
Да, Гарик реально притормозил Зенит. Все ожидали , что с приходом Халка и Витцеля команда станет еще сильнее. Но Денисов красиво сыграл роль человека сорвавшего стоп кран. Думаю . хорошо бы установить ему памятник на стадионе. Думаю таких ситуаций полно, но чтобы так по жлобски поступать никто до него не додумался. Интересно было бы узнать приватное мнение господина Спалетти о нашем таланте, господине Денисове.
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BarStep
1613995839
Вот с этого выпендрежа Денисова и начался старт неоправданного роста зарплат отечественным футболерам.. Так сказать оплата труда не в соответствии квалификации работника.. А это всегда ведет к ощущению легкодоступности благ не прикладывая особых усилий для этого и завышению самооценки...
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омск55
1614005583
это тот случай когда игрок деньгисов решил что его амбиции выше клубных
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sined1951
1614161339
Не надо нам рассказывать миф про Денисова. Тут вина полностью за высшим руководством команды, в частности- за гражданином Фурсенко. Поставили перед игроками задачу выиграть чемпионат,пообещали щедрое вознаграждение. Игроки задачу выполнили, а руководство-нет. Не может один игрок разрушить игру команда, футбол- игра коллективная. Такое не удавалось даже более сильным игрокам мирового уровня. Нужно также сказать об отношении руководителей клубов к игрокам. К зарубежным-жопу вылежут, а российских- запросто могут кинуть.
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