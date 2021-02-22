Губочан: «Конфликт Денисова с руководством «Зенита» разбил душу команды»

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал, как повлияла на петербургскую команду ситуация с недовольством Игоря Денисова зарплатами легионеров в 2012 году.

- Роман Широков до сих пор сокрушается, что «Зениту» не удалось три, четыре раза подряд стать чемпионом России и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ваша позиция?

– Я тоже так думаю. Если бы Спаллетти остался в команде, мы могли бы выйти еще на более высокий уровень, но, увы, после поражения дома от «Боруссии» Спаллетти завершил работу в «Зените». Обыграй мы Дортмунд, судьба «Зенита», возможно, пошла бы по другому сценарию.

– Есть мнение, что закат эпохи Спаллетти начался после конфликта Игоря Денисова с руководством клуба. А конфликт этот возник из-за разницы зарплат пришедших накануне Халка и Витселя и отечественных футболистов. Что тогда происходило в коллективе?

– Теплую командную атмосферу, я бы сказал, душу, та ситуация действительно разбила. Вскрылись накопившиеся внутренние проблемы.

Мне кажется, нам не помогли медиа: СМИ раздули историю, которая должна была остаться внутри коллектива. Новости, публичные разборки – все это не могло не сказаться на игре «Зенита». Повторюсь, не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего.