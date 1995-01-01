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    Губочан: «Конфликт Денисова с руководством «Зенита» разбил душу команды»

    Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал, как повлияла на петербургскую команду ситуация с недовольством Игоря Денисова зарплатами легионеров в 2012 году.

    - Роман Широков до сих пор сокрушается, что «Зениту» не удалось три, четыре раза подряд стать чемпионом России и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ваша позиция?

    – Я тоже так думаю. Если бы Спаллетти остался в команде, мы могли бы выйти еще на более высокий уровень, но, увы, после поражения дома от «Боруссии» Спаллетти завершил работу в «Зените». Обыграй мы Дортмунд, судьба «Зенита», возможно, пошла бы по другому сценарию.

    – Есть мнение, что закат эпохи Спаллетти начался после конфликта Игоря Денисова с руководством клуба. А конфликт этот возник из-за разницы зарплат пришедших накануне Халка и Витселя и отечественных футболистов. Что тогда происходило в коллективе?

    – Теплую командную атмосферу, я бы сказал, душу, та ситуация действительно разбила. Вскрылись накопившиеся внутренние проблемы.

    Мне кажется, нам не помогли медиа: СМИ раздули историю, которая должна была остаться внутри коллектива. Новости, публичные разборки – все это не могло не сказаться на игре «Зенита». Повторюсь, не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего.

    • Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год.
    • Денисова за требование увеличить зарплату сначала перевели в молодежный состав, а затем продали.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3598

      TOMSON 9 минут назад

      По итогу Гарик был прав. Руководство было готово платить бешеные деньги кому угодно, но только не своим воспитанникам. Денисов просил для всех 2 млн в год (они недавние обладатели КУ) по старому курсу. Учитывая, что Дзюба имеет 3.2 по новому курсу требования были более чем уместны.


      А всеми любимый Халк не пожал Спалетти руку, а потом свинтил после того, как предложили контракт пожирнее. При этом результаты у клуба остались прежними, а вот бюджет уже раздутый.

      0
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      Рейтинг: +3092

      raritet 29 минут назад

      Да, Гарик реально притормозил Зенит. Все ожидали , что с приходом Халка и Витцеля команда станет еще сильнее. Но Денисов красиво сыграл роль человека сорвавшего стоп кран. Думаю . хорошо бы установить ему памятник на стадионе. Думаю таких ситуаций полно, но чтобы так по жлобски поступать никто до него не додумался. Интересно было бы узнать приватное мнение господина Спалетти о нашем таланте, господине Денисове.

      1
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      Рейтинг: +25932

      VVM1964 > raritet 17 минут назад

      Лучше на нейтральной территории и в пару к нему глушакова .

      1
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      Рейтинг: +23060

      пьяныйхоровод > VVM1964 15 минут назад

      Фсястрана дерьмом брызжет( через рот ) при каждом упоминании о Зените .
      И потом фсястрана это не ВСЯ СТРАНА .

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      Рейтинг: +23060

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну понятно , нанятые московским свинарником СМИ рады стараться .

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      Рейтинг: +25932

      VVM1964 > пьяныйхоровод 18 минут назад

      Да да "всястрана" виновата )))

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      Рейтинг: -1173

      alarm_иг 1 час назад

      – Теплую командную атмосферу, я бы сказал.
      С дзюпой там сейчас ещё теплее. Гыгы

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