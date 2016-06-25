Орещук: «По Губочану никто не обращался, о будущем Дьякова объявим в понедельник»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию об интересе к защитнику Томашу Губочану со стороны «Марселя».
«Ни из «Марселя», ни из каких-то других клубов никто в «Динамо» по Губочану не обращался», – сказал Орещук.
Кроме того, по его словам, в ближайшее время клуб объявит о будущем защитника Виталия Дьякова, который может быть отдан в аренду.
«Что касается Дьякова, то о его будущем будет объявлено в понедельник».
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Источник: Чемпионат.ком