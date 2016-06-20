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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Уэльс
Россия - Уэльс: обзор матча 20 июня 2016
Россия
20.06.2016, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Уэльс
11'
А. Рэмзи
20'
Н. Тэйлор
67'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Уэльс
83'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Г. Бэйл
76'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Ледли
74'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Аллен
Замена
А. Самедов
️️️️
Ф. Смолов
70'
67'
ГОЛ! 0:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Рэмзи
Желтая карточка
П. Мамаев
64'
Замена
А. Головин
️️️️
Р. Широков
52'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
46'
20'
ГОЛ! 0:2!
Н. Тэйлор
17'
Желтая карточка
С. Воукс
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
(К)
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛАЗ
6
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПАЗ
16
Джо Ледли
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
11
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Россия
1
Гилерме
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Олег Шатов
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
7
Артур Юсупов
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
4-2-1-3
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
24
Березуцкий
19
Смольников
8
Глушаков
11
Мамаев
15
Широков
9
Кокорин
22
Дзюба
9
Смолов
3-3-2-2
1
Хеннесси
6
Уилльямс
5
Честер
4
Дэвис
2
Гантер
16
Ледли
3
Тэйлор
10
Рэмзи
7
Аллен
11
Бэйл
18
Воукс
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
15
Широков
17
Головин
17
Головин
15
Широков
9
Смолов
19
Самедов
19
Самедов
9
Смолов
7
Аллен
14
Эдвардс
14
Эдвардс
7
Аллен
16
Ледли
8
Кинг
8
Кинг
16
Ледли
11
Бэйл
23
Чёрч
23
Чёрч
11
Бэйл
Остались в запасе
Россия
Уэльс
1
Гилерме
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Олег Шатов
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
7
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Олег Шатов
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
7
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Россия - Уэльс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Россия 1
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