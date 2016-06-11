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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Россия
Англия - Россия: обзор матча 11 июня 2016
Англия
11.06.2016, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Россия
73'
Э. Дайер
90+2'
В. Березуцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Россия
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Березуцкий
Пас отдал
Г. Щенников
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Стерлинг
87'
85'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Ф. Смолов
80'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Р. Нойштедтер
Замена
Д. Уилшир
️️️️
У. Руни
77'
77'
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Головин
ГОЛ! 1:0!
Э. Дайер
73'
72'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Г. Кэхилл
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Уэйн Руни
ЛП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Адам Лаллана
АП
20
Деле Алли
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Олег Шатов
ЦП
17
Александр Головин
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
7
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
3-2-2-2-1
1
Харт
15
Дайер
6
Смоллинг
15
Кэхилл
3
Роуз
2
Уокер
10
Руни
20
Алли
10
Стерлинг
8
Лаллана
9
Кейн
4-1-1-1-3
1
Акинфеев
19
Смольников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Щенников
6
Нойштедтер
17
Шатов
17
Головин
22
Дзюба
9
Кокорин
9
Смолов
10
Стерлинг
4
Милнер
4
Милнер
10
Стерлинг
10
Руни
18
Уилшир
18
Уилшир
10
Руни
17
Головин
15
Широков
15
Широков
17
Головин
9
Смолов
11
Мамаев
11
Мамаев
9
Смолов
6
Нойштедтер
8
Глушаков
8
Глушаков
6
Нойштедтер
Остались в запасе
Англия
Россия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Олег Иванов
ЦП
7
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Олег Иванов
ЦП
7
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Англия - Россия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Первый канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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