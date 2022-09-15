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Роман Широков
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Роман Широков - новости
Полузащитник
Имя
Роман
Отчество
Николаевич
Фамилия
Широков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Дедовск
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР ЦСКА
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
6 июля 1981 (41 год)
Рост
187
Вес
83
Статистика
Новости
Статьи
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15 сентября 2022
12:55
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Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины
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25 июля 2022
15:31
Широков считает, что ошибки судей повлияли на результат матча «Краснодар» – «Спартак»
8
14:19
Широков: «Ролик «Краснодара» – не к Федуну отсылка, а к одной даме»
2
21 июля 2022
18:49
«Нам важнее сохранить суверенитет или посмотреть реакцию петухов из Европы?». Широков призвал включить Крым в РФС
10:47
Широков назвал лучшего игрока «Спартака»
8
19 июля 2022
07:28
Широков: «Дзюбе после «Зенита» тяжело окунуться в новую финансовую реальность»
3
18 июля 2022
22:58
Широков назвал команду, которая удивила его в первом туре РПЛ
8
15 июля 2022
22:03
Широков вернулся на «Матч ТВ» после двухлетнего отстранения
7
21:27
Журова: «Широков получил Fan ID? Избиение судьи – это одно, нарушение порядка – другое. Каждый может оступиться»
10
9 июля 2022
13:19
Широков: «Я гений? А то!»
17
8 июля 2022
22:17
Широков: «Всегда приятно забивать «Спартаку»
1
19:42
«Зенит» обыграл «Спартак» в ретроматче. Победный гол у Широкова
34
19:34
«Боюсь представить, что бы было, будь я полностью здоров». Широков играет против «Спартака», несмотря на прооперированное колено
1
4 июля 2022
15:48
Широков: «Отъезд Бистровича? Не наручниками же его приковывать»
1
27 июня 2022
11:44
Широков предложил «Спартаку» бюджетный вариант на роль тренера
3
21 июня 2022
17:17
«Очередное узаконенное ограбление». Широков – о решении ФИФА по легионерам в РПЛ
3
20 июня 2022
23:35
«Кто будет платить за все это?». Широков поддержал отказ клубов РПЛ расширять лигу
3
18 июня 2022
23:57
«Был и остается быдлотой. По нему тюрьма плачет». Губерниев – о Широкове
19
22:00
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
8
20:56
«Он не человек, а говно». Судья Федотов – о Широкове
21
19:19
Широкову вынесли наказание за воздействие на судей
13
13:07
Широков: «По-хорошему, Суперкубок нужно всегда разыгрывать в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен?»
8
17 июня 2022
18:33
Широков: «Бойкот Суперкубка – глупость. «Спартак» боится, потому что получает от «Зенита» по пять голов»
20
07:25
Широков – об Абаскале: «В «Спартак» уже приходил молодой тренер «Базеля». Получилось ни о чем»
8
11 июня 2022
15:29
«Только нытье одно». Широков – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок
18
10 июня 2022
15:38
Тренер «Факела» Василенко: «Широков – один из величайших футболистов в истории России»
4
7 июня 2022
19:52
«Единственные, кто жидко обосрались». Широков – о Газизове и Сайманове
3
6 июня 2022
19:10
Широков: «РПЛ – чемпионат одной команды? В этом виноват и «Спартак»
4
12:32
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Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
4
5 июня 2022
22:38
«Спросите у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?». Широков – о том, что его могут пожизненно отстранить от футбола
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