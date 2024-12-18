Широков назвал главный прорыв года

Бывший игрок сборной России Роман Широков назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным прорывом года.

«Если смотреть за весь календарный 2024 год, главный прорыв – Батраков. Он начал проявлять себя весной. Если говорить про нынешний сезон, Батраков – не прорыв, а закономерность того, что было весной.

Батраков хорошо зарекомендовал себя весной, а летом и осенью закрепил то, что мы увидели ранее», – сказал Широков.