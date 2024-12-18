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    Широков назвал главный прорыв года

    Бывший игрок сборной России Роман Широков назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным прорывом года.

    «Если смотреть за весь календарный 2024 год, главный прорыв – Батраков. Он начал проявлять себя весной. Если говорить про нынешний сезон, Батраков – не прорыв, а закономерность того, что было весной.

    Батраков хорошо зарекомендовал себя весной, а летом и осенью закрепил то, что мы увидели ранее», – сказал Широков.

    • Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.12.2024 20:23
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