Широков назвал главный прорыв года

Бывший игрок сборной России Роман Широков назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным прорывом года.
«Если смотреть за весь календарный 2024 год, главный прорыв – Батраков. Он начал проявлять себя весной. Если говорить про нынешний сезон, Батраков – не прорыв, а закономерность того, что было весной.
Батраков хорошо зарекомендовал себя весной, а летом и осенью закрепил то, что мы увидели ранее», – сказал Широков.
- Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная цена – 8 миллионов евро.