Широков назвал загадкой зимний трансфер «Спартака» за 18 миллионов евро

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал переход в московский клуб Ливая Гарсии.

– «Спартак» составил конкуренцию «Зениту» и в зимнее трансферное окно. Самая дорогостоящая покупка – Ливай Гарсия. Есть понимание, зачем команде футболист из греческого чемпионата за такие большие деньги?

– Нет. Этот трансфер – загадка. Видимо, они знают больше. Может быть, это принесeт какой-то успех «Спартаку».