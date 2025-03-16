Широков назвал загадкой зимний трансфер «Спартака» за 18 миллионов евро

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал переход в московский клуб Ливая Гарсии.
– «Спартак» составил конкуренцию «Зениту» и в зимнее трансферное окно. Самая дорогостоящая покупка – Ливай Гарсия. Есть понимание, зачем команде футболист из греческого чемпионата за такие большие деньги?
– Нет. Этот трансфер – загадка. Видимо, они знают больше. Может быть, это принесeт какой-то успех «Спартаку».
- «Спартак» подписал Гарсию в зимнее трансферное окно из АЕКа.
- Сумма трансфера составила 18,7 млн евро.
Источник: «Чемпионат»