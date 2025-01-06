Широков определил фаворитов чемпионской гонки РПЛ

Роман Широков порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Честно говоря, не знаю, кто выиграет РПЛ в 2025 году. Всe настолько нестабильно, что что-то прогнозировать тяжело.

Одна команда может быть яркой на протяжении четырeх или пяти матчей, а потом неожиданно провалиться. Также и с остальными. Про кого-то что-то сказать мне лично тяжело.

Сейчас главные претенденты на титул находятся в топ-3. Может «Динамо» подтянуться, если выдаст какую-нибудь серию. Также и «Локомотив» может там оказаться.

Пока «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» являются главными претендентами на розыгрыш чемпионства», – сказал Широков.