Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Широков определил фаворитов чемпионской гонки РПЛ

    Роман Широков порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Честно говоря, не знаю, кто выиграет РПЛ в 2025 году. Всe настолько нестабильно, что что-то прогнозировать тяжело.

    Одна команда может быть яркой на протяжении четырeх или пяти матчей, а потом неожиданно провалиться. Также и с остальными. Про кого-то что-то сказать мне лично тяжело.

    Сейчас главные претенденты на титул находятся в топ-3. Может «Динамо» подтянуться, если выдаст какую-нибудь серию. Также и «Локомотив» может там оказаться.

    Пока «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» являются главными претендентами на розыгрыш чемпионства», – сказал Широков.

    Новости по теме
    Широков рассказал об интересе английского клуба 1
    Широков ответил, вернут ли российские команды в международные турниры в 2025 году 3
    Широков негативно отреагировал на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1736177465
    Как оригинален! Видимо,таблицу изучил тщательно.А из тройки названных могЁшь???
    Ответить
    Каратель помойников
    1736182340
    Как же перерыв влияет на неокрепшие умы.все гадают,превратившись в базарных бабок.подождите немного и будет ясно.а то потом можно из за высказываний дураком выглядеть
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1736183805
    Зенит выиграет ! Ловчев так сказал)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 