Широков сказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о шансах московской команды в борьбе за чемпионство в РПЛ. Клуб после 20 туров занимает третье место в РПЛ.

«Если будут играть друг за друга. Если будет везение – мастерство-то у них есть. Могут составить конкуренцию. Главное – не раскисать после неудач, ведь они есть у любой команды.

Матч с «Зенитом» определит многое. Понятно, что потом будет пауза, в которую можно прийти в себя и как-то поправить моральное состояние. Но если в двух подряд матчах РПЛ потеряете очки, будет совсем печально», – сказал Широков.