Широков назвал лучшего игрока осени в РПЛ – это не Угальде

Бывшего игрока «Спартака» Романа Широков спросили про лучшего игрока первой части сезона РПЛ.
– Кто для вас номер один в осенней части сезона?
– Алексей Батраков. Без сомнений. Номер один, сто процентов, – говорит Широков.
– Кто в плане потенциала сильнее – он или Максим Глушенков?
– Батраков. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях. Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке – есть все качества, чтобы завершать и отдавать.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- С 10 голами Алексей идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Лидирует спартаковец Манфред Угальде с 15 мячами.