Широков назвал лучшего игрока осени в РПЛ – это не Угальде

Бывшего игрока «Спартака» Романа Широков спросили про лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

– Кто для вас номер один в осенней части сезона?

– Алексей Батраков. Без сомнений. Номер один, сто процентов, – говорит Широков.

– Кто в плане потенциала сильнее – он или Максим Глушенков?

– Батраков. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях. Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке – есть все качества, чтобы завершать и отдавать.