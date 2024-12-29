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    Широков назвал лучшего игрока осени в РПЛ – это не Угальде

    Бывшего игрока «Спартака» Романа Широков спросили про лучшего игрока первой части сезона РПЛ.

    – Кто для вас номер один в осенней части сезона?

    Алексей Батраков. Без сомнений. Номер один, сто процентов, – говорит Широков.

    – Кто в плане потенциала сильнее – он или Максим Глушенков?

    – Батраков. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях. Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке – есть все качества, чтобы завершать и отдавать.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • С 10 голами Алексей идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Лидирует спартаковец Манфред Угальде с 15 мячами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 14:50
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1735475771
    Свой своему поневоле брат.
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    ...уефан
    1735476108
    ...пусть он говорит, что угодно, только не называете его спартаковцем!...
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    slavа0508
    1735479418
    Смотрим статистику ...и что мы видим ???И по голам и гол + пас Угальде выше Батракова ...так каким образом Батраков выше у Широкова ???
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    Иван Петров 1986
    1735480425
    Он в Спартаке месяц поиграл, потом его оттуда поперли.
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    БАЗАРА НЕТ
    1735486468
    Угальда это неликвид пора запомнить) мертвым вратарям забил и уже топ)
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