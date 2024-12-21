Широков предложил себя на пост директора «Спартака»

Бывший спартаковец Роман Широков хочет занять пост спортивного директора в «Спартаке».
«Кто должен стать спортивным директором «Спартака»? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Томаш Амарал.
Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать», – сказал Мостовой.
- «Спартак» уволил Амарала осенью.
- Команда планирует назначить испанца Фрэнсиса Кагигао.
- Широков на днях покинул должность генерального директора «Леон Сатурна» из Второй лиги.