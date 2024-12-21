Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Широков предложил себя на пост директора «Спартака»

    Бывший спартаковец Роман Широков хочет занять пост спортивного директора в «Спартаке».

    «Кто должен стать спортивным директором «Спартака»? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Томаш Амарал.

    Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» уволил Амарала осенью.
    • Команда планирует назначить испанца Фрэнсиса Кагигао.
    • Широков на днях покинул должность генерального директора «Леон Сатурна» из Второй лиги.

    Новости по теме
    Мостовой оценил вариант с продажей Угальде «Спартаком» 2
    Дзюба сыграл за «Спартак» 6
    Ребров – об ужесточении правил игры голкиперов: «Калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мордаванин
    1734793429
    каждая навознаямуха норовит присесть наулей не понюхав как следует
    Ответить
    Arvlad
    1734793742
    Бывший спартаковец? Имеются ввиду этих 19 раз попадания в состав?...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1734794105
    Пост хочет занять Широков, а за него говорит Мостовой???
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 