Широков назвал фаворита матча «Спартак» – «Зенит»

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

– Судя по тому, что у «Спартака» будет полный стадион, я бы с небольшим перевесом отдал им предпочтение. Играет роль и отсутствие Вендела у «Зенита», и необходимость «Спартака» побеждать. Много факторов.

– В таких матчах зачастую решает ментальная составляющая. Станкович смог привить характер команде?

– Трудно сказать. По последнему матчу в РПЛ я бы так не сказал. В первом тайме я не понимал, почему «Спартак» проигрывает. «Рубин» не делал ничего сверхъестественного. Думал, во втором тайме всe поменяется, но по большому счeту даже не было значимого момента. Было несколько неплохих подходов, но не более того. Поэтому я не знаю, как у них с психологической составляющей. Как раз в матче с «Зенитом» и посмотрим. Здесь могут сыграть большую роль болельщики.