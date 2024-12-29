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    Широков оценил первые месяцы Соболева в «Зените»

    Роман Широков прокомментировал критику в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    • Соболева в августе купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в «Зенит».
    • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

    – Согласны с жесточайшей критикой Соболева?

    – Как не согласен? Он ноль голов забил. Для чего его брали? Чтобы он голы забивал. В некоторых матчах, которые я видел, он своему партнеру пас точный не мог отдать. Своему не мог точный пас отдать. Кому угодно, только не своему…

    Во всех матчах, которые я видел, он выглядел безобразно, к сожалению. Сейчас есть время переосмыслить и сделать выводы, чтобы вернуться другим футболистом, которого и ждали.

    – Его потенциал достаточен для «Зенита»?

    – Хороший игрок – это стабильность, прежде всего. Когда у тебя из пяти матчей только один получается не слишком удачный. А у него раньше могло быть пять таких матчей подряд, при том, что несколько сезонов подряд забивал больше 10 голов. Сейчас вот на полгода вообще пропал. Это тоже говорит об уровне.

    – Но он говорит, что голы не главное. Возможно, это просто защитная реакция.

    – Когда что-то не получается, можно на это ссылаться. Но кто тогда должен забивать голы в «Зените»? Алип? Как Соболев, форвард, может пользу принести?

    Его же не для того, чтобы он бегал, брали. Давайте тогда [12-кратного чемпиона России по бегу] Юру Борзаковского в «Зенит» позовем, он зайца в поле загонит.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 18:00
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    Комментарии (4)
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    andrei-sarap-yandex
    1735485903
    ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК ИЗ СПАРТАКа......СПАРТАК заплатил ему чтобы СОБОЛЕВ не забивал никому....свой игрок в чужой команде.....нахрен он нужен никудышний игрок с паспортом.....выгнать СЕМАКа потому что он мямля и не может мотивировать игроков
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    БАЗАРА НЕТ
    1735486276
    Соболева взял убогий Медведев не понятно зачем
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    Азбука
    1735488981
    Посмотрим, что будет дальше. Сейчас есть пауза, чтоб перезапуститься. Касьерра тож сначала не забивал в Зените. Только на второй сезон раззабивался. Ещё раньше писали о Малкоме, как главном разочаровании, а потом он так подтянул игру , что тащил всю команду.
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    Тинез Розоп
    1735497379
    Он гниль и воняет гнилью. В самый раз немытым…
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