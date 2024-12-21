Широков заявил об отсутствии у «Краснодара» чемпионского духа

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков не видит у команды чемпионского духа.

«Когда есть чемпионский дух, чемпионаты не проигрывают. Причем почти выигранные, можно сказать. Чемпионский дух формируется за счет побед. У них же пока 2 проигранных финала. Ну, или нужно себя пересилить.

Но пока я этого не вижу у команды. Дай бог, в этом году получится», – сказал Широков.