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    • Широков заявил об отсутствии у «Краснодара» чемпионского духа

    Широков заявил об отсутствии у «Краснодара» чемпионского духа

    Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков не видит у команды чемпионского духа.

    «Когда есть чемпионский дух, чемпионаты не проигрывают. Причем почти выигранные, можно сказать. Чемпионский дух формируется за счет побед. У них же пока 2 проигранных финала. Ну, или нужно себя пересилить.

    Но пока я этого не вижу у команды. Дай бог, в этом году получится», – сказал Широков.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ, но за счет дополнительных показателей.
    • У команды 0 трофеев в истории.
    • РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734808520
    Спам такой же сикалка) дай ему выйти на первое место и обоссытся от страха)
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    Интерес
    1734809615
    Будут побратимами сборной Голландии.Ныне Нидерландии.
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