Широков заявил об отсутствии у «Краснодара» чемпионского духа

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков не видит у команды чемпионского духа.
«Когда есть чемпионский дух, чемпионаты не проигрывают. Причем почти выигранные, можно сказать. Чемпионский дух формируется за счет побед. У них же пока 2 проигранных финала. Ну, или нужно себя пересилить.
Но пока я этого не вижу у команды. Дай бог, в этом году получится», – сказал Широков.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ, но за счет дополнительных показателей.
- У команды 0 трофеев в истории.
- РПЛ возобновится 28 февраля.