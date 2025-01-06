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    Широков рассказал об интересе английского клуба

    Экс-капитан сборной России Роман Широков заявил, что десять лет назад его хотел подписать клуб АПЛ.

    «Предложения от иностранных команд? Чтобы официально кто-то предлагал, я не слышал. На уровне разговоров было что-то, но это несерьeзно, по большому счeту.

    Кто конкретно интересовался? Якобы «Борнмут». Это был 2015 год», – сказал Широков.

    • Бывший полузащитник закончил карьеру летом 2016-го.
    • Он никогда не играл за границей.
    • «Борнмут» впервые вышел в АПЛ по итогам сезона-2014/15. До 2022 года клубом владел российский бизнесмен Максим Дeмин.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    Кривая да нелёгкая
    1736165672
    Роман классный был игрок
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