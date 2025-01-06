Широков рассказал об интересе английского клуба

Экс-капитан сборной России Роман Широков заявил, что десять лет назад его хотел подписать клуб АПЛ.
«Предложения от иностранных команд? Чтобы официально кто-то предлагал, я не слышал. На уровне разговоров было что-то, но это несерьeзно, по большому счeту.
Кто конкретно интересовался? Якобы «Борнмут». Это был 2015 год», – сказал Широков.
- Бывший полузащитник закончил карьеру летом 2016-го.
- Он никогда не играл за границей.
- «Борнмут» впервые вышел в АПЛ по итогам сезона-2014/15. До 2022 года клубом владел российский бизнесмен Максим Дeмин.