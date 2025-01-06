Широков рассказал об интересе английского клуба

Экс-капитан сборной России Роман Широков заявил, что десять лет назад его хотел подписать клуб АПЛ.

«Предложения от иностранных команд? Чтобы официально кто-то предлагал, я не слышал. На уровне разговоров было что-то, но это несерьeзно, по большому счeту.

Кто конкретно интересовался? Якобы «Борнмут». Это был 2015 год», – сказал Широков.