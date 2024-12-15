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    Широков объяснил спад «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков назвал одну из причин, по которой петербургская команда неудачно закончила первую часть сезона. Он считает, что бразильцы играют не на максимум.

    «В том году «Зенит» тоже заканчивал первую часть сезона вторым. Что будет дальше, зависит от команды.

    Бразильцы сдали? Может быть, они не сдали – но наверное, играют не на максимум. Думаю, что могут играть значительно сильнее. Не знаю, снизили ли они к себе требования, но были матчи, когда они действовали значительно ярче, чем сейчас», – сказал Широков.

    • «Зенит» после 18 туров РПЛ делит 1-е место с «Краснодаром».
    • У клубов по 39 очков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2024 20:51
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1734286489
    Пусть так и останется.
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    DOCTOR PENALTY
    1734294441
    Копчёные притомились.
    Ответить
    Борис34684
    1734314734
    Гастарбайтеры рулят.
    Ответить
    "supermax"
    1734315406
    Скоро Сашка их всех из состава вытеснит, а то зажрались видимо... Один играть будет монстр
    Ответить
    TOMSON
    1734326833
    Объяснил так объяснил
    Ответить
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