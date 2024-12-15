Широков объяснил спад «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков назвал одну из причин, по которой петербургская команда неудачно закончила первую часть сезона. Он считает, что бразильцы играют не на максимум.

«В том году «Зенит» тоже заканчивал первую часть сезона вторым. Что будет дальше, зависит от команды.

Бразильцы сдали? Может быть, они не сдали – но наверное, играют не на максимум. Думаю, что могут играть значительно сильнее. Не знаю, снизили ли они к себе требования, но были матчи, когда они действовали значительно ярче, чем сейчас», – сказал Широков.

«Зенит» после 18 туров РПЛ делит 1-е место с «Краснодаром».

У клубов по 39 очков.

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