Широков заявил, что в России нет игроков, равных ему по качеству передач

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал, кто из современных российских футболистов обладает таким же пасом, как у него.
– Вы известны своим хорошим пасом. Есть ли сейчас в России футболисты с таким же качеством, как у вас?
– Батраков в последнее время может этим отличаться.
– Ещe кто-нибудь?
– Таким, как я, нет. Батраков близок.
- Роман Широков сыграл 226 матчей в РПЛ, забил 47 мячей и отдал 30 голевых передач.
- За 57 игр в сборной России хавбек забил 13 голов и сделал 13 голевых пасов.
- Широков завершил карьеру летом 2016 года.
- Алексей Батраков отыграл за «Локомотив» 23 матча в текущем сезоне, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.