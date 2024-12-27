Широков заявил, что в России нет игроков, равных ему по качеству передач

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал, кто из современных российских футболистов обладает таким же пасом, как у него.

– Вы известны своим хорошим пасом. Есть ли сейчас в России футболисты с таким же качеством, как у вас?

– Батраков в последнее время может этим отличаться.

– Ещe кто-нибудь?

– Таким, как я, нет. Батраков близок.