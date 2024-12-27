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    • Широков заявил, что в России нет игроков, равных ему по качеству передач

    Широков заявил, что в России нет игроков, равных ему по качеству передач

    Бывший футболист ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал, кто из современных российских футболистов обладает таким же пасом, как у него.

    – Вы известны своим хорошим пасом. Есть ли сейчас в России футболисты с таким же качеством, как у вас?

    – Батраков в последнее время может этим отличаться.

    – Ещe кто-нибудь?

    – Таким, как я, нет. Батраков близок.

    • Роман Широков сыграл 226 матчей в РПЛ, забил 47 мячей и отдал 30 голевых передач.
    • За 57 игр в сборной России хавбек забил 13 голов и сделал 13 голевых пасов.
    • Широков завершил карьеру летом 2016 года.
    • Алексей Батраков отыграл за «Локомотив» 23 матча в текущем сезоне, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

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    Источник: Metaratings.ru

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    27.12.2024 20:51
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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1735325124
    Это правда!
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    Гор--google
    1735328020
    Второй Мостовой
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    САДЫЧОК
    1735362796
    По пижонству ты лучший в России! Видел этого дрыща надменного и очень везучего, в эпизоде избиение молодого арбитра.Твоё счастье , что не было рядом отца, друга, приятеля этого парня ,чтобы заступиться.
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