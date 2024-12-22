Широков сказал, кто мешал Угальде раскрыться в «Спартаке»

Роман Широков прокомментировал резкое повышение результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
«Угальде – молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может – не так эффективен.
Забивает тогда, когда играет в одного форварда – центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются.
В прошлом году в «Спартаке» был Соболев, которого ставили всегда. Соответственно Угальде не мог себя ярко проявить.
Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», – сказал Широков.
- Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- Соболева в августе продали «Зениту» за 10 млн евро.