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    Широков сказал, кто мешал Угальде раскрыться в «Спартаке»

    Роман Широков прокомментировал резкое повышение результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

    «Угальде – молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может – не так эффективен.

    Забивает тогда, когда играет в одного форварда – центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются.

    В прошлом году в «Спартаке» был Соболев, которого ставили всегда. Соответственно Угальде не мог себя ярко проявить.

    Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», – сказал Широков.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Соболева в августе продали «Зениту» за 10 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1734872362
    ...посмотрим? Чего, Широков, посмотрим?... Если, нужно будет сыграть с краю атаки Угальде, он сыграет, если в центре будет с кем обыграться, а не с дятлами типа Соболева и Жозе. Плюс к тому, как-то все подзабыли после того, как он начал забивать, какие объёмы способен выдавать и выдаёт этот игрок, как он отрабатывает отборы и оборонительную фазу игры... Естественно, что вряд-ли он продолжит забивать столько, сколько за последний отрезок чемпа, тем не менее полезность Угальде неоспорима - это работяга, талантливый и технически оснащенный работяга. А то, что он сейчас в центре атаки и ему есть с кем играть на коротке - стопроцентное попадание в тактическую и игровую схему команды... Так, что нечего закатывать глаза, Широков, и говорить - "Пос
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    slavа0508
    1734873745
    Столько специалистов по Спартаку . плюнуть не куда попадёшь в спеца ...
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