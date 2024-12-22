Широков сказал, кто мешал Угальде раскрыться в «Спартаке»

Роман Широков прокомментировал резкое повышение результативности форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде – молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может – не так эффективен.

Забивает тогда, когда играет в одного форварда – центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются.

В прошлом году в «Спартаке» был Соболев, которого ставили всегда. Соответственно Угальде не мог себя ярко проявить.

Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», – сказал Широков.