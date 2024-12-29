Широков раскритиковал Слуцкого: «Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата»

Роман Широков считает, что спортивные амбиции не в приоритете у главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.
– Как вы следите за двумя нашими тренерами за границей – Станиславом Черчесовым в Казахстане и Леонидом Слуцким в Китае?
– Слежу только по прессе. У одного не складывается пока, второй профукал в конце чемпионат, уже вроде бы выигранный.
– Слушайте, второе место тоже неплохо. И с его слов, он звезда в Китае.
– Для него это самое главное. Важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата. Поэтому, наверное, все и удалось.
- «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку в Китае, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
- Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).
- Несмотря на упущенное чемпионство, команда Слуцкого показала лучший результат в китайском первенстве с 2008 года.