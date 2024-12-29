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    • Широков раскритиковал Слуцкого: «Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата»

    Широков раскритиковал Слуцкого: «Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата»

    Роман Широков считает, что спортивные амбиции не в приоритете у главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    – Как вы следите за двумя нашими тренерами за границей – Станиславом Черчесовым в Казахстане и Леонидом Слуцким в Китае?

    – Слежу только по прессе. У одного не складывается пока, второй профукал в конце чемпионат, уже вроде бы выигранный.

    – Слушайте, второе место тоже неплохо. И с его слов, он звезда в Китае.

    – Для него это самое главное. Важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата. Поэтому, наверное, все и удалось.

    • «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку в Китае, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
    • Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).
    • Несмотря на упущенное чемпионство, команда Слуцкого показала лучший результат в китайском первенстве с 2008 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 19:35
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    Комментарии (9)
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    VPERDIV SPARTAK
    1735491273
    Не завидуй Роман
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    Garrincha58
    1735491600
    вам всем критиканам до Лёни, как пешем до Китая
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    Интерес
    1735493501
    Никто,ничто,и звать никак,в тренерской профессии,критикует успешного тренера.Клоун ,составь рейтинг отечественных тренеров,с их турнирными достижениями,и графически увидишь,какое ты трепло.К Лёне у меня много вопросов и претензий,а вот циферки требуют уважительного отношения к нему.
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    andr45
    1735494508
    Это, конечно, не результат) Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16 Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13 Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014 Обладатель Суперкубка Китая: 2024 Ромка, расскажи о своих достижениях, только не бандитских и алкогольных)
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    Cleaner
    1735502364
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, ИЗВИНИСЬ перед судьей, которого бил ногами прямо во время футбольного матча!...(((((((((((((
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    k611
    1735504372
    Банальная зависть
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