Широков раскритиковал Слуцкого: «Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата»

Роман Широков считает, что спортивные амбиции не в приоритете у главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

– Как вы следите за двумя нашими тренерами за границей – Станиславом Черчесовым в Казахстане и Леонидом Слуцким в Китае?

– Слежу только по прессе. У одного не складывается пока, второй профукал в конце чемпионат, уже вроде бы выигранный.

– Слушайте, второе место тоже неплохо. И с его слов, он звезда в Китае.

– Для него это самое главное. Важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата. Поэтому, наверное, все и удалось.