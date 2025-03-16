Широков выделил одного легионера «Зенита», который стабильно играет на хорошем уровне

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил игру иностранных футболистов петербургской команды. Он отдельно отметил Дугласа Сантоса.

– Популярно мнение, что легионеры «Зенита» снизили к себе требования и стали менее мотивированными. Сейчас это прослеживается?

– Нет. Может, когда они проводили лучшие матчи, это был их потолок. А сейчас просто есть тенденция к тому, что играют чуть хуже. Конечно, не все. У «Зенита» всегда можно выделять одного – Дугласа Сантоса. Он стабильно играет на очень хорошем уровне.