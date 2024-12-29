Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Широков призвал «Динамо» подумать об отставке Лички

    Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что «Динамо» нужно пересмотреть состав.

    – Какая трактовка для оценки работы Лички в «Динамо» вам близка – едва не завоевали титул весной, осенью набрали очков больше, чем год назад, или упущенный шанс весной и нестабильность осенью?

    – Все должно подкрепляться результатами. У них неплохие футболисты , которые в определенных матчах делали результат. А стабильной командной игры нет. Она как была разбалансирована в прошлом сезоне, так стала еще чуть более такой же разбалансированной и в этом. Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера.

    – Почему поменять тренера?

    – Потому что с этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована. Играть в атаку – это хорошо. Но чтобы добиваться результата – большого результата – нужен баланс именно в игровом плане. Кто-то должен этот баланс между обороной и атакой соблюдать, а такого игрока нет, и команда в целом не способна быстро перестраивать с атаки на оборону. Модно сейчас говорить о переходных фазах, и это у «Динамо» не налажено абсолютно. В каких-то отдельных матчах они могут это делать, но в большинстве нет. Поэтому допускают такое количество моментов у своих ворот, пропускают и не добирают очков. Думаю, что клуб рассчитывал на лучший результат.

    • Личка в «Динамо» 1,5 года.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

    Новости по теме
    РПЛ назвала кандидатов на звание тренера месяца по итогам ноября и декабря 8
    Гурцкая заявил, что в «Динамо» недовольны Личкой 3
    Топ-5 игроков года в России по версии Лички 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2024 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    neim
    1735489169
    Всë правильно сказал. Движения команды вверх нет, она топчется на месте. К тому же, начинается разбазаривание российских футболистов, особенно воспитанников динамовской школы.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 