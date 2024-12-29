Широков призвал «Динамо» подумать об отставке Лички

Бывший игрок сборной России Роман Широков считает, что «Динамо» нужно пересмотреть состав.

– Какая трактовка для оценки работы Лички в «Динамо» вам близка – едва не завоевали титул весной, осенью набрали очков больше, чем год назад, или упущенный шанс весной и нестабильность осенью?

– Все должно подкрепляться результатами. У них неплохие футболисты , которые в определенных матчах делали результат. А стабильной командной игры нет. Она как была разбалансирована в прошлом сезоне, так стала еще чуть более такой же разбалансированной и в этом. Хотя по очкам результат и стал чуть лучше. Но игра не дает уверенности в том, что весной они сделают существенный рывок. В этом основная претензия. Надо провести инвентаризацию состава и, возможно, поменять тренера.

– Почему поменять тренера?

– Потому что с этими игроками можно добиться большего. Второй год команда разбалансирована. Играть в атаку – это хорошо. Но чтобы добиваться результата – большого результата – нужен баланс именно в игровом плане. Кто-то должен этот баланс между обороной и атакой соблюдать, а такого игрока нет, и команда в целом не способна быстро перестраивать с атаки на оборону. Модно сейчас говорить о переходных фазах, и это у «Динамо» не налажено абсолютно. В каких-то отдельных матчах они могут это делать, но в большинстве нет. Поэтому допускают такое количество моментов у своих ворот, пропускают и не добирают очков. Думаю, что клуб рассчитывал на лучший результат.