Широков предостерег «Спартак» от выигрыша Зимнего кубка РПЛ

Бывший спартаковец Роман Широков высказался о шансах клуба на чемпионство в этом сезоне.

«Если бы чемпионат продолжался, «Спартак» бы стал чемпионом? Это «если бы»...Все время оно мешает всем командам. Все зависит от того, как весну проведут. Они же много чемпионатов заканчивали неплохо, – а начинали не очень.

Самое главное, чтобы никакой предсезонный турнир не выиграли. Если его не выиграют, тогда шансы в чемпионате есть (смеется)», – сказал Широков.