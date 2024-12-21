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    • Широков предостерег «Спартак» от выигрыша Зимнего кубка РПЛ

    Широков предостерег «Спартак» от выигрыша Зимнего кубка РПЛ

    Бывший спартаковец Роман Широков высказался о шансах клуба на чемпионство в этом сезоне.

    «Если бы чемпионат продолжался, «Спартак» бы стал чемпионом? Это «если бы»...Все время оно мешает всем командам. Все зависит от того, как весну проведут. Они же много чемпионатов заканчивали неплохо, – а начинали не очень.

    Самое главное, чтобы никакой предсезонный турнир не выиграли. Если его не выиграют, тогда шансы в чемпионате есть (смеется)», – сказал Широков.

    • Москвичи сейчас идут в лиге на 3-м месте.
    • У «Спартака» не было чемпионства с 2017 года.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734808801
    Поржал Широков, поржём и мы скоро )
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    Интерес
    1734809533
    Опять "Копа дель Соль"? Знаменитый турнир...
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