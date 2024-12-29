Широков объяснил, почему его не приглашают работать в РПЛ

Бывший зенитовец Роман Широков связал отсутствие предложений из РПЛ с нелогичностью, превалирующей в российском футболе.

– Как вы поняли логику назначения Ари в «Торпедо»?

– Не надо в российском футболе искать логику. Если бы она была, я бы уже давно работал спортивным директором клуба РПЛ. И Аршавин бы не отвечал только за детский футбол.

– Вы расстроены, что он отвечает только за детский футбол?

– Не то чтобы расстроен, просто давно пришло время больше доверять своим. Андрей давно работает в «Зените» в системе, плюс он получил образование.