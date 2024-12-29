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    Широков объяснил, почему его не приглашают работать в РПЛ

    Бывший зенитовец Роман Широков связал отсутствие предложений из РПЛ с нелогичностью, превалирующей в российском футболе.

    – Как вы поняли логику назначения Ари в «Торпедо»?

    – Не надо в российском футболе искать логику. Если бы она была, я бы уже давно работал спортивным директором клуба РПЛ. И Аршавин бы не отвечал только за детский футбол.

    – Вы расстроены, что он отвечает только за детский футбол?

    – Не то чтобы расстроен, просто давно пришло время больше доверять своим. Андрей давно работает в «Зените» в системе, плюс он получил образование.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 16:50
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    Комментарии (13)
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    Spartak_forv@
    1735483868
    Так Ари же свой,русский
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    ...уефан
    1735484140
    ...а с чего ты взял, что тебя "своим" считают?...
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    Plyash
    1735500152
    Кому доверять детей,ширик недобитый,тебе в тюрягу надо,педофил недоношенный.
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    andr45
    1735540971
    26 июля 2018 года на законнейших основаниях получил российское гражданство) При этом Указа Президента не потребовалось)))))) Сыграл два матча за сборную России.
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