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    Широков назвал лучшего тренера и разочарование года

    Генеральный директор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков назвал лучшего тренера РПЛ в 2024 году.

    – Лучший тренер года?

    – Семак. Потому что выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать – это тяжело.

    – Разочарование года?

    – Может быть, Соболев. Но не сказал бы, что по целому году. В первой половине он играл в «Спартаке» и забивал.

    • «Зенит» под руководством Семака завоевал 6-й подряд титул чемпиона России. В текущем сезоне команда занимает 2-е место с 39 очками после 18 туров. Она уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.
    • 27-летний нападающий Александр Соболев провел в этом году 16 матчей за «Зенит», забил 2 гола, сделал 1 передачу. До перехода он сыграл в «Спартаке» в 17 встречах в 2024 году, в которых 4 раза поразил ворота соперников и отдал 3 голевые передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 22:46
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1735502217
    ОТМАЗАННЫЙ за избиение судьи ногами Широков это и есть разочарование нашего футбола...(((
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