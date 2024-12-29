Широков назвал лучшего тренера и разочарование года

Генеральный директор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков назвал лучшего тренера РПЛ в 2024 году.

– Лучший тренер года?

– Семак. Потому что выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать – это тяжело.

– Разочарование года?

– Может быть, Соболев. Но не сказал бы, что по целому году. В первой половине он играл в «Спартаке» и забивал.