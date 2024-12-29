Широков назвал лучшего тренера и разочарование года

Генеральный директор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков назвал лучшего тренера РПЛ в 2024 году.
– Лучший тренер года?
– Семак. Потому что выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать – это тяжело.
– Разочарование года?
– Может быть, Соболев. Но не сказал бы, что по целому году. В первой половине он играл в «Спартаке» и забивал.
- «Зенит» под руководством Семака завоевал 6-й подряд титул чемпиона России. В текущем сезоне команда занимает 2-е место с 39 очками после 18 туров. Она уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.
- 27-летний нападающий Александр Соболев провел в этом году 16 матчей за «Зенит», забил 2 гола, сделал 1 передачу. До перехода он сыграл в «Спартаке» в 17 встречах в 2024 году, в которых 4 раза поразил ворота соперников и отдал 3 голевые передачи.